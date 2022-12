Volley femminile, tabellone Coppa Italia 2023: calendario, accoppiamenti quarti, diretta tv e streaming

Il tabellone con gli accoppiamenti e il programma completo della Coppa Italia 2023 di volley femminile, che si disputerà dal 25 al 29 gennaio prossimi. Con la conclusione del girone di andata della Serie A1 sono state delineate ufficialmente le otto squadre partecipanti e di conseguenza anche gli accoppiamenti della competizione. Tutti i favori del pronostico saranno per Conegliano, fresca di trionfo al Mondiale per Club: l’Imoco se la vedrà con Cuneo, mentre dall’altra parte del tabellone Scandicci sfiderà Bergamo. Spazio anche a due derby, come Novara-Chieri e Milano-Casalmaggiore.

IL FORMAT – Mercoledì 25 gennaio avranno luogo i quattro match di quarti di finale in gara unica. Si giocherà in casa della miglior testa di serie. Poi le quattro squadre vincenti si sposteranno all’Unipol Arena di Bologna, teatro il 28 e 29 gennaio della Final Four. Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su Volleyball World Tv, con la Final Four che sarà trasmessa anche dalle reti Rai.

Il tabellone

QUARTI DI FINALE – mercoledì 25 gennaio (orario da definire)

[1] Conegliano vs [8] Cuneo

[4] Novara vs [5] Chieri

[2] Scandicci vs [7] Bergamo

[3] Milano vs [6] Casalmaggiore

FINAL FOUR SEMIFINALI – sabato 28 gennaio (orario da definire)

[1] Conegliano/[8] Cuneo vs [4] Novara/[5] Chieri

[2] Scandicci/[7] Bergamo vs [3] Milano/[6] Casalmaggiore

FINAL FOUR FINALE – domenica 29 gennaio (orario da definire)

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2