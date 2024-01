Volley femminile, Serie A1: Paola Egonu nominata MVP di dicembre

Paola Egonu è stata nominata MVP del mese di dicembre della Serie A1 di volley femminile. L’opposta azzurra, tornata a giocare in Italia dopo la parentesi in Turchia con la maglia dell’Allianz Vero Volley Milano, grazie alle sue prestazioni sta vivendo un inizio di stagione da protagonista e nell’ultimo mese dell’anno, con 105 punti e 48,5% in attacco per lei, oltre a 16 muri, 6 ace e 2 premi MVP della singola partita contro Vallefoglia e Busto Arsizio, è la giocatrice migliore del campionato. In assoluto, la fenomenale pallavolista della Nazionale è top scorer del campionato con 341 punti, ottava tra le migliori blocker con 35 muri e terza tra le top server con 24 ace. Il premio sarà consegnato il 28 gennaio a margine del match tra l’Allianz Vero Volley Milano e la Volley Bergamo 1991.