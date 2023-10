Volley femminile, Serie A1: al via la seconda giornata, Conegliano e Milano in trasferta

Domani, sabato 14 ottobre, si aprirà la seconda giornata di Serie A1 femminile, con due anticipi in programma: Cuneo-Conegliano e Trento-Milano. Due delle capoliste, entrambe in trasferta, proveranno a tenere il rullino di marcia imposto alla prima giornata.

Domenica 15 ottobre, in programma il resto del quadro della giornata, con cinque partite. Attesa per Roma-Chieri, match che si disputerà nel nuovo Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano della squadra di casa, con le ospiti che cercano il riscatto dopo la sconfitta nel derby con Novara alla prima giornata. Busto Arsizio-Scandicci, vedrà l’uno contro l’altro due ex CT della nazionale italiana, Barbolini e Velasco. Le altre partite del pomeriggio saranno Novara-Casalmaggiore e Bergamo-Vallefoglia. Chiuderà la seconda giornata la partita tra Firenze-Pinerolo, che si preannuncia molto equilibrata.