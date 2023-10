Volley femminile, Serie A1 2023/2024: Scandicci torna al successo, ok anche Firenze e Pinerolo

La Savino Del Bene Scandicci supera la Trasportipesanti Casalmaggiore mediante il punteggio di 3-1 (25-18, 23-25, 25-14, 25-22) nel match valevole per la quarta giornata del campionato di volley femminile di Serie A1 2023/2024. In virtù di questo risultato le toscane balzano al comando della classifica con 10 punti, mentre le lombarde restano nelle retrovie a quota 4. Successi anche per Firenze e Pinerolo, che battono rispettivamente Trentino 1-3 (18-25, 13-25, 25-17, 21-25) e Vallefoglia 0-3 (22-25 18-25 17-25).

PROGRAMMA 4^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Dopo un buon approccio da parte della formazione ospite, la compagine toscana mette subito il naso davanti e comincia a macinare punti, costruendo un importante margine di vantaggio nei confronti delle avversarie. Queste ultime non riescono a reagire e concedono ben otto set-point a Scandicci che, senza troppi problemi si prende il primo set con un 25-18. Nel secondo parziale la squadra lombarda decide di accelerare le operazioni, tant’è che riesce ad accumulare un discreto vantaggio per provare a pareggiare i conti. Sul più bello Scandicci cambia marcia e, dopo aver riacciuffato Casalmaggiore, firma il sorpasso che si rivela inutile, poiché le ospiti agguantano l’1-1 con un colpo di reni (25-23).

Colpite nell’orgoglio le ragazze allenate da Massimo Barbolini tornano in campo nel terzo set con grande determinazione e concentrazione, dominando in lungo e in largo le loro avversarie con una decina di punti di margine, che valgono anche dieci set-point: alla prima chance la Savino Del Bene chiude sul 25-14. Casalmaggiore si gioca il tutto per tutto nel quarto parziale, tenendo testa alle padrone di casa, che però alla lunga ancora una volta la meglio portando a casa la vittoria con lo score di 3-1 (25-18, 23-25, 25-14, 25-22).