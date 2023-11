Volley femminile, Serie A1 2023/2024: Roma piega Casalmaggiore al tie-break

Roma piega Casalmaggiore in trasferta al tie-break, 22-25 25-22 28-26 21-25 15-13, nel match valido per l’ottava giornata di Serie A1 femminile di volley 2023/2024. Dopo i primi due set molto equilibrati, i padroni di casa buttano via il terzo set sprecando quattro set point e cedendo al primo set point concesso. Nel quarto parziale la squadra di Musso reagisce e porta l’inerzia del match verso di sé nel tie-break, dove però ad avere la meglio è la compagine capitolina, che torna a vincere dopo il ko esterno contro Pinerolo e sale al settimo posto a 10 punti. Un solo punto per Casalmaggiore, che è decima a 8 punti in piena zona playout.

