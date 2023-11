Volley femminile, Serie A1 2023/2024: prima vittoria per Trento, Cuneo ko al tiebreak

Prima vittoria stagionale per l’Itas Trentino, che nell’anticipo della settima giornata della Serie A1 2023/2024 di volley femminile ha battuto l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo per 3-2 (25-22, 23-25, 28-26, 23-25, 15-13) al termine di un’autentica battaglia. Grande equilibrio alla “Il T Quotidiano Arena”, con le due squadre che hanno avuto alti e bassi lungo l’intera partita. Il tabellino a fine partita esalta i 26 punti di Carly Dehoog tra le padrone di casa, mentre alle ospiti non bastano i 18 punti di Madison Kubik.

Grande equilibrio nel primo set, con Trento che conduce per gran parte del parziale ma senza mai prendere più di 4 punti di margine. Cuneo rimane a contatto e nel finale rientra, andando poi a cedere per 25-23. Ben diverso l’andamento del secondo set, che inizialmente sembra vedere le padrone di casa ancora più in controllo della situazione: Trento infatti si ritrova in vantaggio per 21-15, ma proprio quando il 2-0 sembra dietro l’angolo ecco la reazione di Cuneo e il contemporaneo passaggio a vuoto dell’Itas. Le piemontesi firmano così un parziale da 10-2 e rimettono in equilibrio la sfida.

Trento accusa il colpo e in avvio di terzo set si trova in svantaggio sul 4-10, situazione che non sembra migliorare quando Cuneo sale sul 17-11 in proprio favore. Stavolta però il ribaltamento di fronte avviene a parti invertite così a decidere il parziale sono in vantaggi: dopo due set ball non sfruttate a testa, Trento chiude alla terza occasione con il muro di Olivotto e l’attacco di Dehoog che valgono il 28-26. Il grande equilibrio si conferma anche nel quarto set fino al 16-16, quando Cuneo trova il break che vale il 16-20. Trento prova a rientrare, ma è troppo tardi e così le ospiti si prendono il parziale per 23-25 e forzano il tiebreak decisivo. Anche qui l’equilibrio è sovrano, con il passare dei punti Trento riesce ad allungare sul 10-7 e alla fine resiste all’ennesimo tentativo di rimonta di Cuneo chiudendo sul 15-13.