Volley femminile, Serie A1 2023/2024: prima sconfitta per Novara, passa Milano in quattro set

In campo la settima giornata del girone d’andata di Serie A1 femminile 2023/2024. Arriva la prima sconfitta per Novara, che cade in casa contro Milano per 3-1. Decisiva una super Paola Egonu con 30 punti, 28 attacchi e 2 muri, a fronte di soli 8 errori in attacco. Solita buona prova di Sylla, 10 punti, e di Rettke, 13 punti di cui 4 muri e 4 ace. Non bastano alla squadra di Bernardi i 24 punti di Akimova per evitare il primo ko in campionato. Novara resta quindi ferma a 18 punti in classifica. Milano sale a 14 in terza posizione a 4 punti di distanza dalle piemontesi e con una partita in più da giocare. Conegliano vince facile con Firenze a aggancia in vetta proprio Novara. 25-15 25-21 25-17 per la squadra di Santarelli, che potrà superare definitivamente le ragazze di Bernardi nel recupero contro la Roma. Firenze resta nelle prime otto con 3 vittorie e 4 sconfitte. Vittoria per Pinerolo, che nella sfida di metà classifica batte Roma 3-0, 25-23 25-21 25-20. La squadra di Marchiaro torna a vincere dopo la sconfitta 3-0 con Chieri e sale al quinti posto in classifica a 12 punti. Roma resta in zona playoff all’ottavo posto con 8 punti. Seconda vittoria consecutiva per Busto Arsizio, che batte 3-1 Casalmaggiore in trasferta 20-25 16-25 25-17 24-26. Busto Arsizio aggancia proprio Casalmaggiore in classifica al 10° posto, insieme a Vallefoglia.

