Volley femminile, Serie A1 2023/2024: Conegliano super, Milano va ko 3 set a 0. Vincono Novara e Scandicci

Si chiude anche la sesta giornata del girone di ritorno di A1 femminile di volley e la notizia non troppo sorprendente è un’altra prova di forza da parte della Prosecco Doc Imoco Conegliano. La capolista era chiamata a un altro big match quest’oggi contro Milano prima inseguitrice in classifica e mette le cose in chiaro. Non solo rimane imbattuta in stagione, lo fa mettendo in mostra una qualità che nessuno pare poter pareggiare in Italia. Isabelle Haak è inarrestabile, Plummer fornisce il suo solito apporto e le venete trovano anche una gran giornata di Lubian alla battuta. Alle ospiti non bastano i 22 punti di Egonu, finisce 3-0 (25-23, 25-18, 25-18) per le padroni di casa.

Milano resta seconda in classifica, ma va a -6 e vede ora avvicinarsi le inseguitrici. Novara batte 3-1 Cuneo con i 21 di Akimova, mentre vita facile per Scandicci, che grazie ai 18 di Antropova consegna la diciottesima sconfitta in diciannove partite a Trento. Continua il bel momento di Roma, che vince la sua seconda di fila espugnando in 4 set Bergamo con i 18 di Bici e ben cinque giocatrici in doppia cifra. Affermazione casalinga per Pinerolo, sempre in 4 set ai danni Chieri.