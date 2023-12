Volley femminile, Serie A1 2023/2024: Conegliano non si ferma, ok Scandicci e Milano

Boxing Day anche per il volley. Quest’oggi si è disputata la 14ª giornata di Serie A1 femminile 2023/2024. Vittoria numero 14, su 14 partite, per Conegliano che si sbarazza senza particolari difficoltà di Trento in tre set. 25-19 25-18 25-21 per l’Imoco Volley, che è sempre più prima in classifica a 41 punti in classifica a +4 su Milano. Milano che oggi ha vinto 3-1 in casa di Busto Arsizio. La resistenza dei padroni di casa dura due set, che perdono 30-28 il primo set e vincono i 25-17 il secondo per poi calare drasticamente nei successivi due, persi a 15 e a 17. Busto resta ferma al 10° posto con 14 punti. Vince anche Novara, che batte 3-1 Chieri, 25-19 26-24 23-25 25-18, e sale a 33 punti consolidando una posizione in top 4 insieme a Conegliano, Milano, Novara e Scandicci. I piemontesi staccano proprio Chieri, ferma al quinto posto a 25 punti. Nel match di bassa classifica tra Bergamo e Casalmaggiore, sono i primi ad avere la meglio al quarto set 25-23 25-19 19-25 25-18. Con questo successo Bergamo scavalca proprio Casalmaggiore, 13ª a 9 punti, e sale al 12° posto a 11 punti. Cuneo torna a vincere dopo quattro sconfitte in fila, sette nelle ultime otto, e batte 3-2 Pinerolo, 20-25 25-13 23-25 25-22 17-15. Le ragazze di coach Bellano confermano l’11° posto salendo a 13 punti. Un solo punto per Pinerolo, che resta sesta a 21 punti a 4 lunghezze da Chieri. Ottava vittoria consecutiva per Scandicci, che si sbarazza di Firenze in tre set, 25-17 25-19 25-18. Le ragazze di Barbolini confermano il terzo posto in campionato con 35 punti e continuano a inseguire Milano. Battuta di arresto per Firenze, che resta ottava a 16 punti, nell’ultima posizione buona per i play off. Vittoria al tie-break per Vallefoglia che espugna Roma in cinque set.

