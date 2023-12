Volley femminile, Serie A1 2023/2024: Busto Arsizio piega Bergamo, Pinerolo sorprende Casalmaggiore

Oggi sono andate in scena le partite valide per l’11ª giornata di Serie A1 femminile di volley 2023/2024. Dopo tre sconfitte in fila torna a vincere Busto Arsizio, che batte in casa 3-1, 25-27 25-12 26-24 25-22, Bergamo. Al termine di un primo set combattutissimo, gli ospiti calano vistosamente nel secondo per poi tornare in partita nel terzo, perso ai vantaggi. Nel quarto parziale i padroni di casa sono più cinici e ritrovano il successo salendo al 10° posto con 11 punti. Bergamo resta ferma a 8 punti in 13ª posizione. Vittoria esterna per Pinerolo, che batte 3-0 Casalmaggiore. 25-18 25-23 25-21 il punteggio a favore degli ospiti, che centrano un successo pesante in zona playoff confermando il sesto posto a 17 punti. Casalmaggiore resta ferma a 9 punti in 12ª posizione.

