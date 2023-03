Volley femminile, Serie A1 2022/2023: Novara passa in rimonta, Firenze si arrende al tie-break

Termina 2-3 (25-22, 20-25, 25-22, 23-25 12-15) il match tra Il Bisonte Firenze e Igor Gorgonzola Novara, incontro valevole per l’ottava giornata di ritorno di Serie A1 2022/23. Un’ottima vittoria in rimonta e il tie-break per la squadra piemontese, che permette alle ospiti di agganciare il quarto posto in classifica con 42 punti. Beffa per le toscane che muovono comunque la classifica e restano none.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La partita vede un ottimo inizio di Firenze, che mette fin da subito grande ritmo ed intensità in attacco e nel recupero palla. Grazie ad una grande Nwakalor in avanti e a diversi muri di squadra le toscane arginano Novara, che fatica infatti a sfondare il muro difensivo delle padrone di casa. Karakurt e Chirchella provano più volte a far recuperare le proprie compagne nel punteggio, ma non c’è nulla da fare. Firenze infatti vince il primo parziale, con il punteggio di 25-22. Nel secondo set Novara tenta fin da subito di reagire, provando a imporre la potenza delle proprie giocatrici nello scambio. Firenze però non molla, con una grande Herbots in attacco e a muro, e mantiene in equilibrio il punteggio per quasi tutto il set. Nel finale di parziale però salgono di rendimento Carcaces e Bosetti, che permettono a Novara di chiudere sul 20-25.

Il copione del match con cambia nel terzo set, caratterizzato da estremo equilibrio e grande lotta da una parte e dall’altra. Novara prova più volte a staccarsi, con gli attacchi di Carcaces e Karakurt, ma Firenze è brava a resistere e non mollare. Si arriva così in parità quasi fino alla fine del parziale, ma nel finale Nwakalor sale in cattedra e regala alle padrone di casa la conquista del terzo set, con il punteggio di 25-22. Si giunge così al quarto set, in cui Novara trova grande ritmo ed efficacia offensiva in avvio. Le piemontesi infatti guidano nel punteggio, con una precisa Carcaces in attacco. Firenze però è brava a non abbattersi, trascinata ancora una volta da una grande Nwakalor in fase offensiva, raggiungendo la parità sul 20-20. Il set così si decide nel finale per pochi punti ma decisivi, che portano Novara alla conquista del parziale per 23-25. Il trend è ormai chiaro: Novara vola sulle ali dell’entusiasmo e ha più energia nel tie-break, condotto sempre con un vantaggio che oscilla tra i due e i quattro punti fino al 12-15 finale.