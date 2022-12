Volley femminile, Serie A1 2022/2023: Milano sfiora la rimonta, ma Novara si impone al tie-break

L’Igor Gorgonzola Novara supera la Vero Volley Milano mediante il punteggio di 3-2 (25-19, 25-16, 22-25, 19-25, 15-11) nel match valevole per l’undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di volley femminile. In virtù di questo risultato le ragazze di Stefano Lavarini accorciano le distanze dal secondo posto in classifica con 24 punti, mentre le lombarde restano davanti andando a quota 25.

Dopo un’iniziale fase di equilibrio, la formazione ospite prende in mano le redini del primo set mettendo tra sé e la squadra avversaria tre punti di distanza. Le padrone di casa provano a reagire, ma una scatenata Ebrar Karakurt trascina le sue compagne, consegnandole ben sette set-point. I primi due vengono annullati da Milano, ma alla terza occasione le piemontesi portano a casa il parziale mediante lo score di 25-19.

Nel secondo set Novara prova a riprendere da dove aveva lasciato mettendo a segno tre punti consecutivi, ma il club lombardo si rifà subito sotto, aggrappandosi alle rivali. La coppia formata da Ebrar Karakurt e Kenia Carcaces, però, si dimostra ancora una volta dominante tanto che, con i loro punti, creano un importante gap di otto punti. Questa volta i set-point a disposizione delle ragazze guidate da Stefano Lavarini, che alla seconda occasione chiudono sul 25-16.

Il terzo parziale vede la Vero Volley giocarsi il tutto per tutto per tentare di rimanere in corsa, infatti, le giocatrici allenate da Marco Gaspari riescono a cambiare marcia, creando grosse difficoltà alle avversarie. Le piemontesi, però, sembrano essere in uno stato di grazia e recuperano fino a completare il sorpasso. Nel momento cruciale dell’incontro le lombarde trovano la forza di ottenere due set-point, riaprendo la partita con un 25-22.

Sulle ali dell’entusiasmo la formazione lombarda prende il largo anche nel quarto parziale e, nonostante i tentativi di rimonta delle rivali, amministrano il vantaggio e mantengono un buon gap per l’intera durata del set. Magdalena Stusiak è di gran lunga la migliore in campo per la sua compagine e, anche in questo caso, risulta decisiva per la chiusura sul 25-19 al primo dei cinque set-point, che vale il prolungamento del match al tie-break. L’ultima fase della partita alla fine prima Novara, che si impone su Milano per 3-2 (25-19, 25-16, 22-25, 19-25, 15-11).

La Savino Del Bene Scandicci spazza via la Cuneo Granda S. Bernardo con un secco 3-0 (25-20, 25-22, 25-26) e resta nelle primissime posizioni della classifica, all’inseguimento di Conegliano. Lo stesso identico punteggio permette alla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di battere la Bartoccini Fortinfissi Perugia, così da risalire un paio di posizioni in classifica. Nello scontro salvezza la Wash4green Pinerolo conquista la sua prima vittoria in questa stagione, superando al tie-break la Cbf Balducci Hr Macerata attraverso lo score di 2-3 (25-23, 11-25, 25-21, 15-25, 12-15).