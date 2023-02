Volley femminile, Serie A1 2022/2023: Conegliano regola Cuneo, vince anche Busto Arsizio

I risultati del pomeriggio della diciottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di volley femminile, che ha visto andare in scena quattro match alle ore 17:00. Nessun problema per la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, che pur senza brillare eccessivamente supera in tre set la Cuneo Granda San Bernardo con i parziali di 25-19, 25-21, 25-14. Nei primi due set le padrone di casa allungano solo nella fase finale, nel terzo invece dilagano senza problemi. A fine partita sono 15 i punti di Plummer e 13 quelli di Lubian, mentre Hall con i suoi 12 punti è la migliore di Cuneo.

CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

Vittoria in tre set anche per la Unet E-Work Busto Arsizio, che davanti al pubblico amico non sbaglia e batte 3-0 la Megabox Vallefoglia con i parziali di 25-18, 27-25, 25-12. Montibeller e Omoruyi, rispettivamente autrici di 16 e 14 punti, trascinano Busto Arsizio a una vittoria importante nella corsa ai playoff. Vittoria a sorpresa invece nei quartieri meno nobili della classifica per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, che sempre in tre set doma la resistenza della Trasportipesanti Casalmaggiore con i parziali di 25-18, 25-20, 25-22. Gardini protagonista con 16 punti, così come Guerra che mette a segno 13 punti.

L’unica vittoria in quattro set arriva da Bergamo, che contro pronostico supera 3-1 la Igor Gorgonzola Novara con i parziali di 25-21, 25-20, 14-25, 25-19. Nonostante un passaggio a vuoto nel terzo set, grande prova delle padrone di casa che sfruttano anche una giornata non certo positiva delle piemontesi. Khalia Lanier trascinatrice assoluta con 23 punti, che eclissano anche i 16 punti di Karakurt e i 15 di Caterina Bosetti. Tutto facile in chiusura di giornata per Il Bisonte Firenze, che supera 3-0 (25-14, 25-16, 26-24) la Reale Mutua Fenera Chieri conquistando una vittoria importante nella lotta ai playoff rimanendo appaiate proprio a Busto Arsizio. Le toscane dominano i primi due set, poi nel terzo hanno il merito di evitare il prolugamento del match in extremis. Herbots risulta decisiva con 16 punti a referto, così come Nwakalor che ne mette a segno 15.