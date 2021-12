Volley femminile, Serie A1 2021/2022: Trento si rilancia, 3-0 a Roma

by Michele Muzzarelli

Jessica Rivero (Trento), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto LVF

La Delta Despar Trentino conquista la terza vittoria stagionale e lascia l’ultimo posto in classifica. In un vero e proprio scontro-salvezza, la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di volley femminile ha visto le trentine battere per 3-0 l’Acqua&Sapone Roma Volley Club con i parziali di 25-23, 25-15, 25-22. Un successo meritato quello delle padrone di casa, che superano proprio le capitoline neopromosse e anche Perugia, ora impegnata sul campo di Cuneo. Decisive con 11 punti Rivero e Nizetich, ma anche Furlan arriva in doppia cifra con 10 punti. Mai davvero in partita le romane, che sprecano tre punti di vantaggio nel terzo set e non riescono a rimettere la partita in discussione: tra le ospiti la migliore è Stigrot, anche lei con 10 punti.

