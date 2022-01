Volley femminile, Serie A1 2021/2022: Monza batte Trento in tre set e resta in vetta

by Giorgio Billone

Difesa Vero Volley Monza, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

La Vero Volley Monza batte in tre set e in modo netto Pro Despar Trento nella sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A1 2021/2022 di volley femminile. Le lombarde non hanno problemi a chiudere in meno di un’ora e mezza e hanno la meglio delle avversarie col punteggio di 3-0 (25-20, 25-18, 25-19). Con questo successo, Monza resta al comando della classifica del campionato, a quota 37 punti ma con le rivali che hanno partite in meno, Trentino invece è quartultima e ferma a 10 punti, non in un buono stato di forma.

Nel primo set Monza prende il largo nelle fasi iniziali, c’è però un successivo tentativo di rimonta delle avversarie. Si gioca punto a punto fino al finale di parziale con la Vero Volley che accelera per il 25-20. Nel secondo set, invece, subito un largo vantaggio di Monza con Trento che deve inseguire di quattro-cinque punti fino al conclusivo 25-18. Infine, il terzo set vede le ospiti guidare, seppur sempre con un minimo vantaggio, fino a due terzi del parziale, poi crollo di rendimento con le padroni di casa che rimontano e con il 25-19 chiudono il match.