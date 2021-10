Volley femminile, Serie A1 2021/2022: Busto Arsizio vince in rimonta, 3-1 a Monza

by Michele Muzzarelli

PalaYamamay Busto Arsizio 2017/2018 - foto Pizzi / LegaVolleyFemminile

Inizia con una vittoria il campionato della Unet E-Work Busto Arsizio, che al PalaYamamay batte in rimonta la Vero Volley Monza al termine di un match dai mille ribaltamenti di fronte. Alla fine il punteggio dice 3-1 in favore delle Farfalle, con parziali di 15-25, 25-21, 25-21, 25-23. A Monza non bastano i 19 punti di Van Hecke, mentre tra le vincitrici spiccano i 20 punti di Camilla Mingardi.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

La cronaca – Il primo break della partita è delle padroni di casa, ma Monza con sei punti consecutivi si porta in vantaggio 11-7 trovando subito punti pesanti da Mihajlovic e Gennari. Busto Arsizio commette qualche errore di troppo, consentendo a Monza la fuga sul 9-16. Si scalda anche il braccio di Van Hecke, mentre tra le Farfalle le percentuali offensive sembrano latitare. Il parziale si chiude così sull’eloquente punteggio di 25-15 in favore delle brianzole. Il secondo set si apre all’insegna dell’equilibrio, ma il turno di battuta di Mihajlovic consente a Monza di salire sul 12-9. Busto Arsizio stavolta però recupera, con Gray che inizia a macinare punti e la difesa che lavora meglio. Monza si porta avanti 20-18, ma un parziale monstre da 7-1 consente alle padrone di casa di riportare la sfida in parità.

In avvio di terzo set Busto Arsizio si porta subito sul 6-3, poi però Monza inizia a reagire e si riporta sotto. Alcuni errori al servizio delle brianzole consentono alle padrone di casa di andare in vantaggio 11-9, ma l’equilibrio non si spezza fino alla fine del parziale quando altri errori al servizio condannano Monza nuovamente al 25-21. Il quarto set sembra un monologo di Busto Arsizio, avanti 11-4 e poi sul 15-8. Le ospiti però riescono a riaprire tutto accorciando sul 17-15, per poi portarsi avanti 22-19 avvicinando il tiebreak. Nel momento decisivo però ecco che Busto Arsizio accelera e chiude con il 25-23.