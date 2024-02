Volley femminile, presentate le finali di Coppa Italia a Trieste

Presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono state presentante le Finali di Coppa Italia Frecciarossa. Tra sabato 17 e domenica 18 febbraio, il meglio della pallavolo italiana e mondiale approderà infatti al PalaTrieste. Sabato alle ore 15 scenderanno in campo la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (diretta Rai Play), alle 18 sarà invece il turno dell’Allianz Vero Volley Milano e della Savino Del Bene Scandicci (diretta Rai Sport). Domenica la giornata verrà aperta dalla Finale di Serie A2, in programma alle 11 tra la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e la Futura Giovani Busto Arsizio, mentre a partire dalle 14.15 il grande spettacolo della Finalissima di Serie A1.

Enzo Barbaro, direttore generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha dichiarato: ‘Porto i saluti del Presidente Fabris, che ci raggiungerà domani per le Semifinali. Quattro anni fa avevamo fatto una promessa che finalmente siamo riusciti a mantenere. Non è stato facile scegliere, c’erano molte richieste per ospitare questo evento, che rappresenta il top delle manifestazioni che organizziamo. So cosa si prova a essere dal lato delle squadre, c’è il massimo del livello della pallavolo italiana e mondiale, per questo mi sento di augurare un grande in bocca al lupo e complimenti per aver già raggiunto questo primo traguardo, non scontato. Ci sono sfide nelle sfide, una di queste sono stati gli orari di gioco: il pubblico ha risposto però molto bene e anche i club porteranno tanti tifosi, dimostrando tutta la passione che il nostro sport riesce a generare’