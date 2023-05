Volley femminile, Pietrini lascia Scandicci e vola in Russia: giocherà a Kazan

Avventura professionale in Russia per Elena Pietrini, che dopo quattro stagioni lascia la Savino Scandicci Volley per approdare alla Dinamo-Ak Bars di Kazan. Una scelta nell’aria da tempo ed ufficializzata quest’oggi dalla squadra toscana, che in una nota ha comunicato come la schiacciatrice 23enne “intraprenderà una nuova esperienza professionale all’estero”. Un scelta che non permetterà – almeno secondo le decisioni attuali – all’azzurra di disputare le coppe europee la prossima stagione, dato il bando ancora esistente nei confronti delle squadre russe.