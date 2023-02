Volley femminile, Paola Egonu pronta a tornare in Italia: imminente la firma con la Vero Volley Milano

Paola Egonu potrebbe lasciare il Vakifbanck di Istanbul e tornare in Italia dopo una sola stagione. La giocatrice azzurra, infatti, è molto vicina alla firma con la Vero Volley Milano anche perché il club turco in cui milita attualmente non avrebbe esercitato l’opzione per la prossima stagione. Sulle tracce di Egonu, però, c’è anche Scandicci che non si arrende e vuole provare a tentare il colpaccio fino all’ultimo.

La Vero Volley Milano aveva già fatto un primo tentativo per portare l’azzurra nel club lombardo, proponendole una ricca offerta economica. All’epoca, però, Paola scelse di sposare il progetto dell’Imoco Conegliano, squadra con la quale ha poi vinto tutti i trofei possibili. Adesso la Vero Volley è vicinissima al grande colpo: la prima offerta è stata presentata al procuratore Marco Raguzzoni prima del debutto di Egonu sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023. Scandicci resta sullo sfondo, ma a questo punto sembra difficile che la pallavolista possa cambiare idea. Sicuramente questa operazione di mercato è destinata a stravolgere gli equilibri del campionato italiano.