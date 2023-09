Volley femminile: Paola Egonu assente dalla lista per il preolimpico

Appena finiti i deludenti Europei chiusi con la sconfitta nella finale per il bronzo con l’Olanda, l’Italvolley femminile si ritroverà il 9 settembre a Cavalese per preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma a Lodz dal 16 al 24 settembre.

La sorpresa è l’assenza di Paola Egonu. La decisione è stata concordata con il ct Davide Mazzanti e il presidente federale Manfredi. La schiacciatrice ha preferito prendersi un periodo di riposo dopo le fatiche degli Europei. Le azzurre esordiranno nel preolimpico il 16 settembre alle 20:45 contro la Corea del Sud. Il giorno dopo sempre alle 20:45 la sfida con la Slovenia prima della due giorni 19-20 settembre con i match contro Thailandia, ore 14:30, e Colombia, ore 11:30. Chiuderanno il torneo le sfide con Usa, Germania e Polonia rispettivamente il 22, il 23 e il 24 settembre alle 20.45. Ecco il calendario completo dell’Italia.

QUI IL CALENDARIO COMPLETO DEL PREOLIMPICO

SABATO 16 SETTEMBRE

20.45 Italia-Corea del Sud

DOMENICA 17 SETTEMBRE

20.45 Italia-Slovenia

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

14.30 Italia-Thailandia

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

11.30 Italia-Colombia

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

20.45 Italia-Usa

SABATO 23 SETTEMBRE

20.45 Italia-Germania

DOMENICA 24 SETTEMBRE

20.30 Polonia-Italia

Ecco l’elenco completo delle convocate

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.