Volley femminile, Mondiale per club 2023: finale tutta turca tra Eczacibasi e VakifBank

Saranno Eczacibasi Dynavit e VakifBank Spor Kulubu a giocarsi domani la finale del Mondiale per club 2023 di volley femminile, in programma alle ore 12:30 italiane ad Hangzhou. Un derby turco che è anche il remake dell’ultima finale di Champions League, per un match che promette spettacolo tra due autentiche corazzate. L’Eczacibasi ha battuto in quattro set le brasiliane del Dentil Praia Clube nella prima semifinale, mentre il VakifBank ha vinto in tre set contro la padrone di casa del Tianjin Bohai Bank. Impressionante il percorso delle campionesse d’Europa in carica, allenate dall’italiano Giovanni Guidetti, che anche nella fase a gironi non hanno concesso nemmeno un game. Per il VakifBank domani sarà la settima finale iridata, con quattro successi finora all’attivo nelle edizioni 2013, 2017, 2018 e 2021. L’Eczacibasi invece sarà la quarta finale al Mondiale per club, vinto nel 2015 e nel 2016.