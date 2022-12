Volley femminile, Mondiale per club 2022: tutto facile per Vakifbank, Kuanysh schiantato 3-0

Prima partita e primo successo per il Vakifbank Spor Kulubu Istanbul, che all’esordio nella fase a gironi del Mondiale per club 2022, schianta il Kuanysh Club con un nettissimo 3-0 (25-15, 25-15, 25-1). La formazione turca, in virtù di questa vittoria, ottiene i suoi primi tre punti e balza momentaneamente al comando del gruppo B, in cui sono inseriti anche i brasiliani del Gerdau Minas. Il club kazako, invece, è costretto a leccarsi le ferite e a ripartire immediatamente in vista della prossima sfida che, in caso di ulteriore sconfitta, potrebbe sancire l’eliminazione definitiva dal torneo iridato.