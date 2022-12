Volley femminile, Mondiale per Club 2022: esordio perfetto per Conegliano, Dentil Praia ko 3-0

La Pro Secco Doc Imoco Conegliano stende il Dentil Praia Clube mediante un secco 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) nel match valevole per la prima giornata del Mondiale per club 2022 di volley femminile. In virtù di questo successo la compagine veneta allenata da Daniele Santarelli balza al comando del gruppo A con 3 punti, agganciando i turchi dell’Eczacibasi, contro i quali si contenderanno il primato.

Il primo punto della partita viene messo a referto dalla formazione brasiliana che, ben presto, deve fare i conti con lo strapotere tecnico delle venete. La squadra allenata da Daniele Santarelli, infatti, prova immediatamente a prendere il largo e, grazie alle giocate realizzate da Plummer e De Krujiff, mette cinque punti di distanza tra sé e gli avversari. Il Praia ricuce parte del gap, ma non può nulla contro le venete che, al secondo dei tre set-point, chiudono sullo score di 25-22.

Nel secondo parziale la Imoco Conegliano fatica più del previsto, poiché la compagine sudamericana sfodera una bella prestazione che le permette di restare incollata alle rivali. Ad un certo punto il Dentil trova anche il sorpasso sul 18-19, ma le Pantere mantengono alta l’attenzione e tornano immediatamente davanti, ottenendo quattro set-point. Alla seconda chance il club veneto si porta sul 2-0 mediante un 25-21.

Il terzo set è praticamente dominato dalle giocatrici di Santarelli che, dopo una breve fase di equilibrio, prendono in mano le redini del gioco cominciando ad incamerare diversi punti di vantaggio. Isabelle Haak è sugli scudi e per distacco la migliore dell’incontro, infatti, mette a referto una notevole serie di punti che portano le sue ad un passo dal successo. Ad un certo punto le brasiliane hanno un sussulto d’orgoglio e si riportano a sole due lunghezze dalle avversarie. Tutto ciò risulta tardivo ed inutile: Conegliano batte 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) il Dentil Praia e conquista i suoi primi tre punti.