Volley femminile, Mondiale per Club 2022: l’Eczbicibasi si sbarazza in tre set del Praia Clube

L’Eczbicibasi supera in tre set il Praia Clube mediante il punteggio di 3-0 (25-14, 25-15, 25-18) nel match valevole per la prima giornata del girone A del Mondiale per Club 2022 di volley femminile. La formazione turca, dunque, conquista i suoi primi tre punti nella rassegna iridata, mentre la squadra brasiliana esordisce con una sconfitta e domani contro l’Imoco Conegliano dovrà cercare di giocarsi il tutto per tutto per restare in corsa. In caso di successo del club italiano, però, l’ultimo incontro con i turchi diventerebbe decisivo per assegnare il primato nel raggruppamento.