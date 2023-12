Volley femminile, Mazzanti torna in panchina: sarà l’allenatore dell’Itas Trentino

A poco più di un paio di mesi di distanza dal termine della sua avventura in Nazionale, Davide Mazzanti è pronto a tornare in panchina. Mazzanti è stato infatti nominato nuovo allenatore dell’Itas Trentino di Serie A1 femminile. Il quarantasettenne tecnico marchigiano prenderà il posto in panchina di Marco Sinibaldi e verrà ufficialmente presentato venerdì 29 dicembre. Trentino Volley “ringrazia il suo predecessore Sinibaldi per l’impegno profuso nei quattro mesi in cui ha guidato la squadra”, si legge nella nota del club.