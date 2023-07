Volley femminile: l’Italia vince gli Europei Under 17, battuta la Turchia in finale

L’Italia Under 17 di volley vince gli Europei Under 17 a Vrnjacka Banja in Serbia. Le azzurrine, guidate in panchina da Pasquale d’Aniello, nella finale per la medaglia d’oro hanno battuto la Turchia per 3-1 (25-12, 25-8, 21-25, 19). L’Italia è giunta alla vittoria finale grazie ad un percorso in crescendo, che nel corso della prima fase ha conquistato sei vittorie e subito una sola sconfitta con la Croazia. Ieri in semifinale Bonafede e compagne hanno battuto la Grecia e oggi con la vittoria sulla Turchia hanno dimostrato di essere la formazione più forte della competizione conquistando la medaglia d’oro, la quarta della storia dopo quelle ottenute nel 1995, 2001 e 2022. Con la vittoria di questa sera salgono a 12 le medaglie conquistate dalla Nazionale under 17 femminile agli Europei di categoria: 4 ori (1995, 2001, 2022, 2023), 5 argenti (2003, 2011, 2013, 2017, 2018), 3 bronzi (2005, 2007, 2009). Sul terzo gradino del podio è salita la Croazia, vincitrice nella finale per il terzo e quarto posto contro la Grecia per 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-10).