Volley femminile: Turchia batte Serbia al tie break ed è campione d’Europa per la prima volta

La Turchia batte la Serbia 3-2 (25-27 25-21 22-25 25-22 15-13) al tie break della finale degli Europei femminili di volley 2023. Al Paleis 12 di Bruxelles, quasi tutto per la Turchia, la squadra di Santarelli ha la meglio su quella di Guidetti in un quinto set caldissimo e vince per la prima volta nella sua storia un Europeo di pallavolo. Super prestazione della stella Vargas con una clamorosa prestazione da 40 punti che regala alle sue compagne la rivincita della finale del 2019, persa proprio al tie break contro la Serbia. Decisivo nel tie break il muro di Gunes su Boskovic sull’11-10 turco. Niente da fare per le ragazze di Guidetti nonostante una Boskovic pazzesca da 37 punti. Sarebbe stato il quarto Europeo, il terzo delle ultime quattro edizioni dopo i trionfi del 2017 e del 2019 e la finale persa nel 2021 con l’Italia. Menzione d’onore per Daniele Santarelli, diventato campione d’Europa con la Turchia, campione del mondo con la Serbia e campione d’Italia con Conegliano.

Primo set equilibratissimo. In avvio di parziale si procede a strappi con la Turchia prima avanti 3-1 poi sotto 7-5 e successivamente di nuovo avanti 9-8. Il set entra nel vivo e nessuna delle due squadre concede difensivamente arrivando punto a punto nel finale di set sul 23-23. Nei momenti cruciali salgono in cattedra Vargas e Boskovic. La Serbia salva due set point e approfitta del primo errore della stella turca e di Baladin per chiudere il primo set 27-25.

Nel secondo set la Turchia reagisce e si mette subito al comando grazie a Karakurt, entrata in partita nel secondo parziale con 4 punti che portano i suoi avanti di tre lunghezze sul 14-11. Sempre in vantaggio le ragazze di Santarelli che allungano nel finale di set chiudendo il parziale 25-21 ristabilendo la parità.

Bene la Serbia in avvio di terzo set, ma Vargas si scatena e riporta avanti la Turchia con tre punti in fila, di cui due ace, sul 10-6. Molto fallosa Boskovic con tre errori consecutivi, una battuta, un muro e un attacco, che permettono alla squadra di Santarelli di scappare sul 13-7. Piuttosto nervose le ragazze di Guidetti, che restano lontane sul 18-14. Nel momento più importante del set la Turchia sembra accusare della tensione permettendo il rientro della Serbia, che non si fa scappare l’occasione e si trova addirittura avanti sul 20-19. Le ragazze di Santarelli vanno in rottura prolungata e scendono fino al 24-20. Un paio di errori della Serbia permettono alla Turchia di rientrare sul 24-22, ma Baladin sbaglia in battuta regalando il set alle ragazze di Santarelli.

Quarto set testa a testa con Vargas e Boskovic a trascinare le rispettive squadre. Si procede a strappi in base all’efficienza offensiva delle due stelle. Leggermente più solida la Serbia, che a metà set è avanti 11-10. La Turchia va avanti sul 18-16, ma un doppio muro della squadra di Guidetti costringe Santarelli a chiamare timeout sul 18-18. Nel finale questa volta la Turchia non sbaglia e Vargas porta il match al tie break con il suo punto numero 32.

Nella lotta punto a punto dell’ultimo set ha la meglio la Turchia che vince gli Europei per la prima volta nella storia.