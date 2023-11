Volley femminile: Julio Velasco nuovo CT della Nazionale italiana

La Federazione Italiana Pallavolo comunica di aver affidato l’incarico di commissario tecnico della nazionale femminile a Julio Velasco. Per l’allenatore argentino, fino ad agosto direttore tecnico delle nazionali giovanili maschili, si tratta di un ritorno sulla panchina dell’Italia femminile dopo l’avventura del biennio 1997-98. Il nativo di La Plata succede a Davide Mazzanti, e il suo incarico prenderà il via dal 1° gennaio, mentre la conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 21 novembre alle ore 14, presso il Centro Federale Pavesi di Milano. Il presidente federale Giuseppe Manfredi si è detto molto soddisfatto della scelta: “Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo corso possa regalarci soddisfazioni. Sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra“.