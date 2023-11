Volley femminile, il nuovo ct della Nazionale Julio Velasco sarà presentato martedì 21 novembre

Dopo l’annuncio ufficiale arrivato la scorsa settimana, la Federazione Italiana Volley si prepara a presentare il nuovo ct della Nazionale femminile Julio Velasco. Andrà in cena martedì 21 novembre a Milano, alle ore 14, presso il Centro Federale Pavesi (via Francesco de Lemene 3), la conferenza stampa nella quale Velasco si presenterà come nuova guida delle Azzurre, come rende noto la Fipav. Il neo ct incontrerà i media insieme al presidente federale Giuseppe Manfredi.