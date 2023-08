Volley femminile, Europei 2023: l’Olanda supera facilmente la Bulgaria e vola in semifinale

L’Olanda prenota con grande facilità un biglietto per la semifinale agli Europei femminili di volley, surclassando la malcapitata Bulgaria per tre set a zero in poco più di un’ora di gioco. Primo set senza storia, con l’Olanda avanti dall’inizio alla fine che chiude comodamente 25-11. Anche nel secondo parziale la musica non cambia, con le olandesi che scappano via subito e conducono fino al 25-13 finale. Nel terzo set invece si scuote un po’ la Bulgaria, che riesce anche a mettere la testa avanti almeno inizialmente; a metà parziale però l’Olanda innesta le marce alte e trascinata dai suoi centimetri a muro piazza l’allungo decisivo che la conduce al definitivo 25-19 che chiude la contesa.

Tra le fila della nazionale olandese spiccano i 17 punti di Juliet Lohuis e i 16 del nuovo acquisto di Monza Nika Daalderop. Per la Bulgaria del coach italiano Lorenzo Micelli una brutta sconfitta che non cancella però lo splendido cammino che grazie alla vittoria in rimonta al tie break sulla Slovacchia l’ha portata a giocarsi il quarto di finale. L’Olanda ora attende la sua prossima avversaria sulla strada verso la finale, che uscirà dal match di domani tra la Serbia bicampione del mondo in carica e la Repubblica Ceca, vittoriosa ieri al tie break contro l’Ucraina.