Volley femminile, Europei 2023: la Repubblica Ceca supera con fatica 3-2 l’Ucraina e vola ai quarti

La Repubblica Ceca si aggiudica la sfida del Paleis 12 di Bruxelles valida per gli ottavi di finale degli Europey femminili di volley battendo l’Ucraina 3-2 al termine di una sfida combattuta ed emozionante. Nel primo set scappa subito via la Repubblica Ceca, che nella parte centrale del parziale arriva anche a +7 sul 18-11, prima di subire la rimonta delle giocatrici ucraine. Sulla parità a quota 22 però arrivano tre punti in fila per le ceche che si aggiudicano 25-22 il primo set. Nel secondo parziale continuano a giocare meglio le ragazze di coach Athanasopoulos, che conducono quasi per tutto il set e lo portano a casa nuovamente con il punteggio di 25-22. Cambiano le cose nel terzo set, in cui parte subito forte l’Ucraina e riesce a mantenere un buon vantaggio per tutto il parziale, chiudendo facilmente 25-20 e provando a riaprire la contesa.

Nel quarto set prosegue il momento positivo delle ragazze ucraine, che guadagnano subito un vantaggio vantaggio incolmabile. Una striscia di 10 punti in fila propiziata soprattutto da un’immarcabile Kraiduba permette alle ragazze allenate da Petkov di archiviare con facilità anche il quarto parziale 25-10. 2-2 e si va al tie break decisivo con l’inerzia tutta a favore dell’Ucraina. La Repubblica Ceca però sul più bello tira fuori tutta la sua esperienza e talento, e trascinata da Mlejnkova e Havelkova riesce a trionfare 15-12. Le ragazze ceche affronteranno ora nei quarti di finale la Serbia bicampione del mondo, che nel pomeriggio ha strapazzato 3-0 la Svezia.