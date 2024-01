Volley femminile, Champions League 2023/2024: Milano cede al tie-break ma è prima nel girone, ok Conegliano

Si chiude la fase a gironi della Champions League di volley femminile 2023/2024. Milano cede in casa al tie-break a Vakifbank, ex squadra di Egonu, ma resta prima nel raggruppamento, grazie al punto conquistato con la sconfitta di oggi. Le ragazze di Gaspari si trovano sotto due set a zero e iniziano a vedere i fantasmi del secondo posto. Nel terzo set arriva la reazione di Egonu e compagne, che portano il match al quinto set assicurandosi il primato. Nel tie-break ha la meglio Vakifbank con il punteggio di 25-20 25-17 22-25 18-25 15-12. Milano vola ai quarti di finale, mentre la compagine turca dovrà passare dagli ottavi. Terzo posto per Jedinstvo, che ha sconfitto la cenerentola del girone Mulhouse, ultima a 1 solo punto.

Conegliano, già sicura di passaggio e primato nel girone, fa sei su sei e batte Resovia in casa 3-1, 25-16 23-25 25-16 25-11. La squadra di Santarelli sembra ben avviata verso il 3-0, ma butta via un vantaggio di quattro punti nel secondo set, 22-18, rimettendo in partita la compagine polacca. Nei due set successivi l’Imoco Volley lascia le briciole alle avversarie archiviando la pratica senza particolari difficoltà. Conegliano chiude il girone con 18 punti, 18 set vinti e solo 3 persi. Resovia chiude al terzo posto con 9 punti a pari merito con Stoccarda, ma dietro per differenza set.