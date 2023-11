Volley femminile, Champions League 2023/2024: Conegliano non sbaglia all’esordio, Asterix battuto 3-0

Conegliano non sbaglia all’esordio e batte Asterix 3-0, 27-25 25-16 25-16, in casa nel match valido per la prima giornata del Girone D di Champions League di volley 2023/2024. Le ragazze di Daniele Santarelli soffrono più del previsto vincendo un primo set che sembrava perso, risalendo dal 16-11 a favore della compagine belga. Dopo aver salvato anche un set point, De Gennaro e compagne archiviano il primo parziale e praticamente anche l’incontro, dominando il secondo e il terzo set. Grande prova di Piani con 15 punti, di cui 12 in attacco, Bene anche Lainer con 10 punti e Squadrcini con 8 punti. Non bastano agli ospiti i 16 punti di Vos per evitare il ko. Nella prossima giornata Conegliano giocherà in trasferta contro Stoccarda, nel match in programma il 15 novembre alle 19. In mezzo la sfida a Firenze in campionato il 12 novembre alle 17. Asterix cercherà la prima vittoria nel girone contro Rzeszow in casa.

