Volley femminile, Challenge Cup 2023/2024: tutto facile per Novara, eliminata Casalmaggiore

Novara non sbaglia ed elimina Casalmaggiore nel match di ritorno valido per i trentaduesimi di finale della Challenge Cup femminile 2023/2024 di volley. La squadra di Bernardi vince 3-0, 25-15 25-18 25-23, anche in trasferta, ma archivia subito la pratica qualificazione vincendo i primi due set, che bastavano alla formazione piemontese per avanzare ai sedicesimi in virtù del 3-0 dell’andata. Terzo successo su tre per Novara su Casalmaggiore nel giro di una settimana, tra Serie A e Challenge Cup. Al prossimo turno Danesi e compagne affronteranno la compagine norvegese Randaberg. Per quanto riguarda il campionato, Casalmaggiore ospiterà Trento il domenica 22 ottobre alle 19:30, mentre Novara giocherà in trasferta a Pinerolo sempre domenica alle 20:30.

LA CRONACA

Avvio equilibrato di primo set con Casalmaggiore che sale sul 2-1, ma dopo pochi punti si ritrova sotto sul 4-2. Novara non andrà più in svantaggio e piazza l’allungo decisivo dal 10-8 con un parziale di 4-1. I padroni di casa lasciano andare il primo set, che si chiude 25-15 per Novara. Secondo set sullo stesso filone del primo. Avvio a marce basse per la squadra di Bernardi, che accelera a metà parziale contenendo i tentativi di rimonta di Casalmaggiore senza particolari difficoltà. 25-18 per Novara, che archivia la pratica qualificazione dopo due set. Nel terzo set i padroni di casa tengono testa a Novara lottando punto a punto fino al 13-13. Prosegue l’equilibrio senza break e con cambi palla costanti fino al 19-18 Casalmaggiore. Nel momento più importante del set la squadra di Bernardi mette a referto tre punti in fila salendo 19-21. Novara non trema e chiude il terzo set 25-23