Volley femminile, Challenge Cup 2023/2024: Novara batte 3-0 Casalmaggiore nell’andata del primo turno

Netta vittoria per l’Igor Gorgonzola Novara nel derby italiano di andata del primo turno di Challenge Cup 2023/2024, la terza competizione europea per club di volley femminile. Le piemontesi hanno infatti superato la VBC Saviola Casalmaggiore con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-16) e avvicinando così notevolmente il passaggio del turno che verrà decretato nel match di ritorno in programma giovedì prossimo al Pala Farina alle ore 20:30. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno saputo cambiare passo nelle fasi decisive del match, spinte soprattutto dai 18 punti di Vita Akimova e dai 12 di Caterina Bosetti, ex di turno. A Casalmaggiore, che tornava in Europa dopo cinque anni di assenza, non bastano i 12 punti di Malwina Smarzek, a sua volta ex della serata.

Il primo e il secondo set hanno visto un andamento molto simile tra loro, con grande equilibrio in avvio e Casalmaggiore in grado anche di portarsi in vantaggio per 12-16 nel parziale d’apertura e 12-15 nel secondo. In entrambe le occasioni però Novara è salita in cattedra nella parte conclusiva del set, in particolare nel primo con un 13-5 di parziale e tre muri consecutivi a decretare l’1-0. Il terzo set si è invece trasformato ben presto in un monologo piemontese, con le padroni di casa subito avanti per 9-3 e poi capaci di gestire senza particolari problemi.