Volley femminile, Cev Cup 2023/2024: Chieri vince un’intensa battaglia al tie-break e vola in semifinale

Ha dovuto sudare più di due ore, ma alla fine il pubblico del Pala Gianni Asti di Torino può finalmente esultare: Chieri batte 3-2 (25-10, 19-25, 25-19, 20-25, 21-19) Le Cannet e vola in semifinale di CEV Cup femminile. Serata che sembrava potesse essere tranquilla dopo il primo dominato, ma che poi si è complicata mostrando un equilibrio come d’altronde era già avvenuto nella gara d’andata, anche quella vinta al tie-break dalla squadra piemontese. Ben quattro i match point annullati dalla squadra italiana, che aggiudicandosi per 21-19 il tie ha evitato il golden set. 23 punti per Avery Skinner, e anche Kaja Grobelna va sopra quota 20 con 21.