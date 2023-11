Volley femminile, Cev Cup 2023/2024: Chieri si sbarazza di Dudingen in tre set

Chieri non sbaglia all’esordio in Cev Cup 2023/2024 femminile. Le ragazze di Bregoli vincono senza problemi in casa del Dudingen, compagine che milita in Serie A svizzera. Bastano tre set alla squadra torinese che archiviano la pratica in poco più di un’ora di gioco 25-14 25-15 25-18. Sponda Chieri, bene Weitzel con 15 punti, 8 in attacco a cui si aggiungono 5 ace e 2 muri, e Zakchaiou con 11 punti. 9 punti a testa per Rishel e Anthouli. Non bastano ai padroni di casa i 14 punti di Houssameldein Ahmed per evitare il ko. Il ritorno si giocherà al PalaFenera il 14 novembre alle 20. Prima Chieri affronterà Bergamo in trasferta in campionato l’11 novembre alle 18. Nel probabile sedicesimo della squadra di Bregoli si profila Zeleznicar, compagine serba che ha battuto 3-1 Brno in trasferta.