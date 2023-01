Volley femminile, Cev Cup 2022/2023: Busto Arsizio “vede” i quarti, Maribor ko in tre set

La cronaca di Nova KBM Branik Maribor-E Work Busto Arsizio 0-3 (21-25, 17-25, 19-25), sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Cev Cup 2022/2023 femminile di volley. Nessun problema in Slovenia per le Farfalle di coach Musso, che hanno così ipotecato la qualificazione ai quarti di finale in vista del match di ritorno. Busto chiude con il 50% in attacco a fine partita e si gode i 15 punti di Alice Degradi e i 12 di Lena Stigrot. A Maribor servono a poco gli 11 punti a testa di Mlakar e Lorber Fijok.

Dopo un primo set abbastanza complicato in avvio, con Maribor avanti fino a oltre metà parziale, Busto si è sbloccata con i colpi di Montibeller e Degradi andando a chiudere il set d’apertura con un parziale da 12-6 in proprio favore. Secondo set indirizzato in avvio con il 2-8 iniziale e poi gestito senza particolari patemi d’animo, poi un calo di concentrazione fisiologico ha consentito alle slovene di iniziare sul 7-3 in proprio favore il terzo set. Nessun allarmismo però, con la reazione delle Farfalle che è subito arrivata consentendo a Busto Arsizio di archiviare la pratica in tre set.