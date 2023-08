Volley, iniziano gli Europei femminili: si gioca nella magica cornice dell’Arena di Verona

Inizia oggi l’avventura azzurra negli Europei femminili di pallavolo. Questa sera, alle 20, l’Italia scenderà in campo contro la Romania per difendere il titolo di Campionesse d’Europa conquistato lo scorso anno. La partita, visibile su Rai 3, si terrà in una location speciale, quella dell’Arena di Verona. Si tratta di un evento storico per lo sport e per l’anfiteatro, dopo esattamente 35 anni dall’ultimo evento agonistico ospitato dall’Arena, la partita di pallavolo tra Stati Uniti e URSS tenutasi il 23 maggio 1988. Gli Europei saranno un importante campo prova per l’organizzazione veronese, che si prepara ad ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali del 2026.

In attesa della partita di questa sera, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato: “Siamo fermamente convinti che il palcoscenico dell’Arena di Verona rappresenti un fiore all’occhiello del nostro territorio. E’ un luogo magico e speciale da mostrare a tutto il mondo come emblema di bellezza e maestosità, dove poter mettere in scena grandi eventi di arte, musica e sport, offrendo un palcoscenico unico al mondo”.