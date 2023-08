Volley, Europei femminili: Italia a Monza, venerdì sfida contro la Svizzera

L’Italvolley femminile è arrivata a Monza, dove venerdì 18 e sabato 19 agosto sfideranno Svizzera e Bulgaria nelle gare valide per la seconda e terza giornata della Pool B del Campionato Europeo femminile 2023. Le azzurre sono reduci dalla netta vittoria per 3-0 rifilata alla Romania all’esordio, davanti ai 9 mila spettatori festanti dell’Arena di Verona, e sperano di bissare il risultato anche nelle prossime due sfide.

Il Ct Davide Mazzanti ha diviso le ragazze in due gruppi di lavoro: per le atlete maggiormente impegnate nell’esordio contro la Romania lavoro in sala pesi, mentre le restanti in campo per una sessione di tecnica utile a saggiare l’Arena di Monza, che oggi 16 agosto vedrà impegnate anche le altre sfide Svizzera-Bosnia ed Erzegovina e Bulgaria-Croazia, rispettivamente alle ore 18.00 e 21.00.

“Il calendario è subito molto fitto, quindi dobbiamo mettere subito da parte le emozioni incredibili vissute all’Arena di Verona e focalizzarci sui prossimi incontri, – ha dichiarato la schiacciatrice Alice Degradi, autore di 10 punti all’esordio – perché qui a Monza saremo chiamate a dare continuità ai risultati e a migliorare l’intesa in campo e gli automatismi di gioco“.