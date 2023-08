Volley, Europei femminili 2023: la Repubblica Ceca avanza alla fase finale

Nella Pool C degli Europei femminili di volley avanzano alla fase finale Turchia, Repubblica Ceca, Germania e Svezia. Percorso netto per le turche – già certe del primato – che superano 3-0 le tedesche (25-15, 25-20, 28-26) nel sold out di Dusseldorf e consolidano la testa della classifica del girone. Secondo posto per la Repubblica Ceca, che ha battuto 3-0 la Svezia. La squadra, guidata da Gabriela Orvosova, vince il primo set 25-23, trova il massimo vantaggio di +5 nel secondo poi chiuso 25-20. Infine, archivia la contesa con il 25-22 dopo essere andata sotto 10-11 e regala un compleanno speciale al tecnico Ioannis Athanasopoulos. Niente da fare per Haak e compagne che chiudono al quarto posto della Pool C. Fuori dalle prime quattro l’Azerbaigian.