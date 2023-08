Volley, Europei femminili 2023: Bosnia Erzegovina sconfitta al tie-break dalla Romania. La Serbia batte la Polonia

Giunge al termine un’altra giornata degli Europei di volley femminili. Nel big match della Pool A vittoria in quattro set per la Serbia ai danni della Polonia, mentre tutto facile per l’Ucraina, in grado di battere per tre set a zero il Belgio. Nella Pool B la Romania riesce al tie-break a superare la prossima avversaria dell’Italia, ovvero la Bosnia Erzegovina. Successo anche per la Svizzera in tre set sulla Croazia. Nella Pool C vittoria della Turchia in quattro parziali sulla Repubblica Ceca e un po’ a sorpresa la Svezia riesce a superare la Germania. Infine, nella Pool D, affermazione netta della Francia ai danni della Slovecchia nel primo match della giornata, mentre la Spagna ha ottenuto il suo primo successo superando la Finlandia.

