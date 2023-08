Volley Europei 2023, attacco ambientalista sventato a Verona. Il presidente della FIPAV: “Ringrazio le Forze dell’Ordine”

Nella partita fra Italia e Romania nella splendida cornice dell’Arena di Verona sono stati bravissimi e lestissime le Forze dell’Ordine che hanno letteralmente sventato un assalto degli ambientalisti. Nel day after della vittoria delle azzurre contro le rumene, ha parlato dell’attacco sventato il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi sul sito della Federazione.

Le parole di Manfredi: “Non nascondo la mia sorpresa nell’aver appreso la notizia. Non posso fare altro che ringraziare le Forze dell’Ordine per l’impegno profuso ieri e tutte le volte che organizziamo importanti eventi internazionali nel nostro Paese. sport italiano e non solo. Quella di ieri è stata una serata magica, unica nel suo genere e se è stato possibile realizzarla è stato merito anche delle forze dell’ordine e della questura scaligera“.

Anche Stefano Bianchini, presidente Fipav Verona ringrazia il questore Roberto Massucci e tutte le Forze dell’Ordine presenti ieri in Arena: “Il loro lavoro ha permesso di fermare dei criminali che speravano di poter rovinare un evento internazionale, seguito da milioni di persone in diretta televisiva, danneggiando l’immagine di Verona e un monumento che è patrimonio dell’umanità. L’allerta era alta perché sapevamo che una serata di richiamo mondiale come quella di ieri poteva attirare l’attenzione di malintenzionati, criminali che non hanno nessun tipo di scrupolo nè per il lavoro di centinaia di persone, nè per quella che è l’arte e la cultura italiana. Pronti a tutto per avere un briciolo di visibilità. Un ringraziamento va anche alla Polizia locale e al comandante Luigi Altamura, sempre in prima linea a tutela del territorio“.