Volley, Egonu: “Milano ha rappresentato un ritorno a casa”. Sylla: “Grande calore del pubblico”

Paola Egonu e Myriam Sylla, compagne di squadra da qualche settimana a Milano, sono ospiti quest’oggi al Festival dello sport di Trento. “La stagione è iniziata bene, possiamo solo migliorare. Milano? E’ una città che mi ha dato tanto, per me è stato un ritorno a casa. E’ una città che ha tanto da offrire e portare avanti questo progetto per noi sarebbe fantastico”, ha dichiarato Egonu, reduce anche dall’esperienza in Turchia: “Il desiderio di andare fuori dall’Italia era per togliermi una soddisfazione, mi piacciono le sfide. Volevo complicarmi le cose e ho scelto Istanbul, è stata un’esperienza fantastica e la soddisfazione più grande è stata tornare in Italia e vincere quella finale perché ha significato portare a termine la mia sfida”, conclude.

“Giocare a Milano mi spaventava all’inizio, è una grande città con tanta gente che viene e che va. Una città che pretende tanto ma devo dire che il calore avuto dalle prime partite è stato incredibile, rappresentarla è un onore e sono curiosa di vedere come andrà questa stagione – dice invece Sylla -. Estero? Anche a me piacciono le sfide, ma finché è possibile gestirle in Italia io sono a posto”. Poi una riflessione sull’esperienza fuori dal campo. “Ovviamente voi vedete solo quello che succede in campo, ma la gente non sa quanta fatica c’è stata, quante volte siamo cadute e poi rialzate, magari quante volte sopporti situazioni solo per arrivare all’obiettivo”, conclude.