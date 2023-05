Volley, Daniele Sottile lascia la Lube: “Qui mi sono sentito a casa”

A 43 anni Daniele Sottile saluta la Cucine Lube Civitanova dopo due stagioni. “Alla malinconia dei saluti si aggiunge il dispiacere per un tricolore sfumato all’ultimo atto. Volevamo il titolo con tutte le forze per il club e i tifosi – le parole del palleggiatore -. Brucia molto non essersi ripetuti, ma poco alla volta la rabbia lascerà il posto al ricordo di una stagione di alto livello. Mi ha impressionato la personalità dei più giovani, il modo in cui hanno preso consapevolezza dei propri mezzi e si sono responsabilizzati disputando Play Off incredibili. Alla Lube mi sono sentito a casa, la mia famiglia è stata accolta con calore e, nella passata stagione, ho coronato l’obiettivo Scudetto dopo tanti anni di carriera, un’esperienza indimenticabile. A Civitanova conoscevo bene il mio ruolo, sapevo di avere davanti un campione come De Cecco. Per me si sta per aprire un nuovo capitolo, mi sento in forma e ho voglia di lottare”. Nella nota la società “ringrazia l’atleta per la professionalità dimostrata e gli augura di raggiungere nuovi traguardi sotto rete”.