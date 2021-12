Volley, Coppa Italia femminile 2022: Novara supera Firenze e vola in semifinale

by Christian Poliseno

Festa Novara, Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

Nella sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley, la Igor Gorgonzola Novara supera in quattro set Il Bisonte Firenze. 3-1 (25-21, 25-6, 19-25, 25-18) il punteggio del match, che vede i padroni di casa partire molto forte e crollare nel terzo set, forse usato per tirare un po’ il fiato, staccando quindi il pass per la semifinale. Firenze che invece, partire a rilento, soprattutto nel secondo set dove è praticamente nulla, per poi reagire solo nel terzo. Non basta però. Firenze rimane al palo, Novara vola in semifinale.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI

RIVIVI LA DIRETTA

CRONACA – Primo set equilibrato in cui le due squadre avanzano punto a punto. A mettere a segno l’allungo decisivo sono le piemontesi, che s’impongono per 25-21. La reazione di Firenze non si vede per nulla nel secondo set, con le padroni di casa che asfaltano le toscano per 25-6. Nel terzo parziale, invece, le ragazze ospiti iniziano a giocare e meglio e, d’orgoglio, riaprono il match: 19-25 finale. Non basta però, nel quarto set Novara ci va giù pesante, portando a casa il set per 25.