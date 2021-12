Volley, Coppa Italia femminile 2022: Conegliano supera Cuneo e vola in semifinale

by Antonio Sepe

Wolosz e De Kruijf (Conegliano), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Filippo Rubin/LVF

Nella sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano supera in quattro set la Bosca S. Bernardo Cuneo. 3-1 (23-25, 25-14, 25-22, 25-14) il punteggio del match, che vede le Pantere partire a rilento per poi reagire e staccare il pass per la semifinale. Per Egonu e compagne, ora, la Savino Del Bene Scandicci oppure l’Unet E-Work Busto Arsizio

CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI

RIVIVI LA DIRETTA

CRONACA – Primo set equilibrato in cui le due squadre avanzano punto a punto. A mettere a segno l’allungo decisivo sono le piemontesi, che a sorpresa s’impongono per 25-23. La reazione di Conegliano, però, non tarda ad arrivare ed il merito è soprattutto di Paola Egonu, che sale in cattedra e trascina le sue compagne fino al 25-14. Nel terzo parziale, invece, la talentuosa azzurra viene affiancata da Di Gennaro, protagonista di un significativo apporto al 25-22 finale. Tuttavia, bisogna rendere merito alle ragazze di Cuneo, capaci di rimontare uno svantaggio di -7, riportando in parità un set apparentemente perso. A senso unico, infine, il quarto set, dove Conegliano passeggia e trionfa agevolmente per