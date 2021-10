Volley, Conegliano-Novara in tv domani in chiaro? Orario e diretta streaming Supercoppa 2021 femminile

by Deborah Sartori

Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara) 2017/2018 - Foto Filippo Rubin/Legavolleyfemminile (LVF)

Sta per terminare l’attesa per Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara, sfida della Supercoppa 2021 di volley femminile: chi vincerà il primo trofeo stagionale? Le due formazioni tornano a confrontarsi, ma si presentano ai nastri di partenza con alcune novità. Le Pantere non hanno più la giocatrice d’equilibrio Kimberly Hill e dovranno anche fare a meno di Fahr e Sylla, in ripresa dagli infortuni rimediati agli Europei. D’altra parte, Novara non potrà contare sul libero Sansonna (ritiratasi dai campi) ma potrà fare affidamento sulla capitana Chirichella e sulla neo arrivata Karakurt, giovane stella turca. L’appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 2 ottobre. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Due e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto e la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.