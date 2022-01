Volley, Conegliano-Casalmaggiore in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022

by Deborah Sartori

Raphaela Folie (Conegliano), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le Pantere di coach Santarelli tornano in campo dopo lo stop forzato causa Covid e vanno subito a caccia dei tre punti per riprendersi il primo posto in classifica. Bechis e compagne proveranno invece ad uscire da un momento non idilliaco offrendo una buona prestazione sul difficile campo veneto. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 30 gennaio al PalaVerde di Villorba, a Treviso. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale (CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA TESTUALE), la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale.