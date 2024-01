Volley, Champions League femminile: Scandicci si impone 3-1 sul campo dell’Eczacibasi e vola ai quarti

Chiude a punteggio pieno la fase a gironi di Cev Champions League la Savino del Bene Scandicci, che si impone per tre set a uno anche sul campo dell’Eczacibasi Istanbul seconda in classifica. Alla formazione toscana serviva portare a casa un set per assicurarsi il primo posto nella Pool B, e la squadra di Barbolini archivia la pratica già nel primo parziale. Nel primo set parte forte Scandicci e grazie ad una serie di sei punti consecutivi con Nwakalor al servizio prende definitivamente il largo, riuscendo ad amministrare il vantaggio nonostante il tentativo di rientro delle padrone di casa fino al 25-23 conclusivo. Stesso copione anche nel secondo set, con Antropova e Herbots che propiziano l’allungo ospite a metà frazione. Boskovic ci prova a riportare sotto Eczacibasi ma è troppo tardi, e anche il secondo set va in archivio per 25-21 a favore della squadra italiana.

Nel terzo set si desta la formazione turca, con Boskovic che infila una serie impressionante di ace che scavano il solco. La Savino del Bene preferisce conservare le energia in vista del parziale successivo e così il set si conclude in fretta 25-16 per l’Eczacibasi. Nel quarto set è l’equilibrio a farla da padrone, poi Antropova si carica sulle spalle la squadra e aiutata da Zhu Ting consente l’allungo a Scandicci. Ancora la solita Boskovic prova a ricucire lo strappo fino al -1, ma sul secondo match point è decisivo il muro di Nwakalor per il 25-23 finale. Esulta dunque la squadra italiana, che conclude il girone con lo score di 6 vittorie e 0 sconfitte e vola così ai quarti di finale. L’Eczacibasi seconda classificata dovrà invece passare per i play-off.